Türk Askerleri Libya'da...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden Libya’yla ilgili açıklama yaptı. “Darbeci General Hafter'in Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınlar da teker teker temizleniyor” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

* Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya Ordusu'na Eğitim ve Danışmanlık desteği veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı.

(FOTO: TWITTER/tcsavunma)

* İşgalden kurtarılan bölgelerde sivillerin evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter Güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı.



SON DURUM HARİTASI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Twitter hesabından Libya’daki son durumu gösteren bir harita paylaştı.

(FOTO: TWITTER/iletisim)

Paylaşımda “Libya’da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.