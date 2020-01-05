"Türk askeri Libya'ya peyderpey gidiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

"Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz"

Erdoğan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası artan gerilimle ilgili şunları söyledi:

"Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ediyoruz.

ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı.

Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar. Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik.

Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin bana göre kontrol altına alınması lazım. ABD'nin onu seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur."

"O akşam Trump ile bir görüşme yaptık, haberi alınca şok olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın atacağı olası bir adım ile ilgili, "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."

Putin'in Türkiye ziyareti

Putin'in Türkiye yapacağı ziyareti değerlendiren Erdoğan, "8'inde Sayın Putin buraya geliyor. Bütün konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk akımıyla ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız" dedi.

Libya'da harekat merkezi

Erdoğan, "Libya'da bir harekat merkezi kurulacak. Türk askeri Libya'ya peyderpey gidiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğini söyledi.

Yerli otomobilin fiyatı

Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı hakkında da "Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA