Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar

İstanbul-Van seferini yapan uçağın türbülans girmesi sonucu yolcular korkulu anlar yaşadı.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 17.00'da kalkan İstanbul-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak, Van semalarında geldiğinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iki kez pas geçti. Havalimanına inemeyen uçak rotayı Erzurum'a çevirdi.

Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar
banner23

Erzurum'a dönen uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa süre yaşanan paniğin ardından normale dönen uçak Erzurum Havalimanı'a iniş yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İHA'lardan sonra Deniz Kuvvetleri geliyor
İHA'lardan sonra Deniz Kuvvetleri geliyor
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18