“Tüketim tarihi geçen ürünler, çamaşır suyu ile yıkanıp döner yapılıyor”

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan, son kullanma tarihi geçen ürünlerin çamaşır suyu ile yıkanıp döner yapıldığını söyledi.

Türkiye gazetesinden Önder Çelik’in haberine göre, sektör temsilcileri merdiven altı üretime karşı UDOFED’i kurdu. Dernek bu yıl tamamlanması planlanan yasal altyapıyla merdiven altını bir yıl içinde bitirip, 80 bin istihdam ile bir kaç yılda 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

“Sabun sanayisine gidecek yağlar dönerin içine konuluyor”

Mercan, dönerle ilgili dikkati çeken bilgiler paylaştı:

Ucuz dönerciler, hayvanın sabun sanayisine giden yağlarını yüzde 40 oranına kadar Türk dönerine koyarak haksız rekabetle sektörü mahvediyorlar. Toplumu zehirliyorlar bugün ucuz dönercilerin şubelerinin önünde et döner yemek için kuyruğa giren vatandaşlarımız bilsinler ki yarın tedavi olmak için hastane kuyruklarına girecekler. Çünkü bunlar gıda terörü yapıyorlar.

“Çok bakteri üremişse…”

Tavuğun kesimhaneden bayilere geldikten sonraki ömrünün 4-5 gün olduğunu ifade eden Mercan “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” dedi.

Tavuğun artı 15 dereceden sonra çok hızlı bakteri ürettiğini anlatan Mercan “Onaylı işletmelerde sıcaklık artı 15 derecedir. Ama merdiven altı üretimlerde dışarıda 45 dereceyse et 45 dereceye geliyor. Çok hızlı bir bakteri üremesi söz konusudur. Ateşin karşısında gündüz 12’den gece 12’ye kadar bakteri yumağına dönüyor. Tavuktan zehirlenmeler bu şekilde hazırlanan dönerden oluyor” diye konuştu.

Döner kaç liraya yenir?

Mehmet Mercan, kaliteli dönerin kaç liraya yenilebileceğini şöyle anlattı: