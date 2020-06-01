TPAO'dan Akdeniz için 7 başvuru

TPAO'dan Akdeniz için 7 başvuru
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TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında yedi petrol arama ruhsat sahası için başvuru yaptı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO),Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanı için ilave, beş alan için de yeni ruhsat başvurusu yaptığını duyurdu.

TC Resmi Gazete'nin 30 Mayıs tarihli sayısında yer alan yedi ayrı ilana göre, TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol sahasının biri için 116,745 hektar, diğeri için ise 193,522 hektar ilave başvurusu yaptı.

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