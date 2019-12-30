Torbalı cinayetlerle sarsıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park’ın öldürülmesinin ardından bir doktor eşi daha evinde öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Hareketli dakikaların yaşandığı ilçede polis alarma geçti.



İlk olay Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park’ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park’ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.



Cerrahın eşi öldürüldü

Öte yandan, ilçeden bir cinayet haberi daha geldi. Alpkent Mahallesi 1032. sokakta bulunan Baran Apartmanı’nda yaşayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından cerrah Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal de öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganlarla ilgili yakalama çalışması başlatıldı.

(DK-Y)