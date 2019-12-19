Tırın altında kalan çocuğu Allah korudu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde caddede seyreden TIR, bir öğrenciye çarptı.

Erdek'te çevre yolu olmaması ve limanın ilçe merkezinde bulunması sebebiyle şehir içi trafiğini kullanan İ.Ç. idaresindeki 09 ACC 458 plakalı TIR, havuzlu meydandan dönüş yaptığı sırada Arda A. isimli küçük çocuğu, dönel kavşak olarak hazırlanan havuzun çevresinde bulunan demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu fark eden TIR sürücüsü hemen araçtan inerek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Acılar içerisinde kıvranan öğrenciyi olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne, oradan da Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ayağı kırıldığı bildirilen çocuğun hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen çocuğun ailesi büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar tepki gösterirken, bu tür üzücü kazaların yaşanmaması için Erdek'te çevre yolunun acilen yapılması gerektiğini söyledi. TIR şoförü İ.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.