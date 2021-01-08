TikTok'tan Türkiye kararı

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

TikTok'tan Türkiye kararı
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Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.
 

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