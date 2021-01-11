THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi..

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın
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Sosyal medya hesabı Twitter'danyaptığı açıklamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi..

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