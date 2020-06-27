Tekstil atölyesinde patlama

Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale etti.

Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer işyerlerine de sıçradı.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.

Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.