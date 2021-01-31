Tehditle fuhuş yaptıran çeteden yeni detaylar

Ankara'da 6 ay süren takip sonucu çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, kadınları ölümle tehdit ettiği tanık ifadelerinde yer aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla 29 kadını fuhuşa sürükleyen şebeke çökertilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı.

"EV AÇARIM, KAZANDIĞIN PARANIN YARISINI ALIRIM"

Fuhuş çetesini ile zor durumda kaldığı için tanıştığını söylen A.E.Ç. "Yenimahalle İlçesi'nde fuhuş yaptıran Osman K. ile tanıştım. Osman K. 'Ev açarım, kazandığın paranın yarısını alırım' diyerek bana teklifte bulundu. Ben de ekonomik olarak zor durumda kaldığımdan kabul etmek zorunda kaldım." dedi.

ADIMIZI VERİRSEN ÖLÜRSÜN

Çete üyeleri tarafından sürekli olarak baskına karşı ne yapmamız gerektiği konusu uyarılarda bulunulduğunu aktaran A.E.Ç. "Çalıştığımız evler başkasının üzerine kiralanıyordu. Müşteriler ise internette verilen ilanlar üzerinden geliyordu. Müşteriler ile buluşmadan önce çete üyeleri tarafından sürekli 'Polis baskın yaparsa bizi tanımıyorsun. Kendime çalışıyorum müşterileri de kendim buluyorum. Adımızı verirsen seni öldürürüz' tehdidinde bulunuyorlardı." diye konuştu.

"BİZDEN KAZANDIKLARINI PAVYONDA YİYORLARDI"

Fuhuştan kazanılan paraları eğlence mekanlarında yediklerini ifade eden A.E.Ç. "Günlük fuhuştan ne kazandıysam yarısını aldılar. Bizlerin üzerinde kazandıkları paralar ile de gidip pavyonlarda eğleniyorlardı. Bize özel telefon ile ne kadar iş yaptığımı yazıp gönderiyordum. Tahsilatı genellikle emlak ofisi gibi gösterdikleri yere gidip elden veriyordum. Ya da yanımıza gönderdikleri kişilere teslim ediyordum." dedi.

YÜZÜNE FALÇATA İLE KESERİM KEZZAP ATARIM

Ölümle tehdit edilen A.E.Ç. o anları ise şöyle anlattı: "Ofislerine gittiğimde tanımadığım kızları dövdükleri ve tehdit edildiklerine şahit oldum. Bunun üzerine ayrılma kararı aldım. Benim yaşadığım evin önüne gelerek rahatsız ettiler. Ölümle tehdit ettiler. Hatta yüzüne falçata ile keserim, kezzap atarım bir daha çalışmazsın tehdidinde bulundular. Bunu söylediklerimi başka kızlara yaptıklarını da biliyorum."

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Osman K., Osman D., Muzaffer B. ve Erkan D. tutuklanırken E.K., E.G., S.B. ve Y.B. serbest kaldı.