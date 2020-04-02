TC Sağlık Bakanı Koca: 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, “Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz.” ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679’a, can kaybı 277’ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.

Koca, “Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.” diye konuştu.

En fazla koronavirüs vakası İstanbul’da

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul’da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara’nın takip ettiğini bildirdi.

Koca, “Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul’da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara’nın takip ettiğini bildirdi.

Koca, “Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.