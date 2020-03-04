TBMM'de Yumruklar Konuştu

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı. Kavganın nedeni CHP'li Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri. Savcılık da Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.