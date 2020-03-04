TBMM'de Yumruklar Konuştu

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı. Kavganın nedeni CHP'li Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri. Savcılık da Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.

TBMM'de Yumruklar Konuştu
banner23

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı.

AK Parti milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili oturuma ara 10 dakika verdi. Araya rağmen gerilim azalmadı. 

AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan şiddetli bir kavga yaşandı. 30 dakikayı aşan aranın ardından oturum yeniden başladı.

SAVCILIKTAN ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP'li Özkoç, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney Kıbrıs'ta hava alıp geldi
Güney Kıbrıs'ta hava alıp geldi
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18