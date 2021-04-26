Tam kapanma kararı alındı… İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

Kritik toplantıda 14 Nisan’da başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği ya da tam kapanmaya çevrilip çevrilmeyeceği konusu görüşüldü.

Reuters’a konuşan iki yetkili okul ve AVM’lerin kapanmasının gündemde olduğunu söylemiş, yetkililerden biri “Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Erdoğan verecektir” ifadelerini kullanmıştı.

“LİNÇ KAMPANYASINI KINIYORUM”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde geçtiğimiz hafta yapılan değişikliğe değindi. Erdoğan, Ruhsar Pekcan’ın yerine Ticaret Bakanlığı’na getirilen Mehmet Muş’u, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na getirilen Derya Yanık’ı tebrik etti.

Görevden alınan bakanlar Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da teşekkür eden Erdoğan, bu iki isim hakkında sosyal medyada başlatılan linç kampanyasını da kınadığını ifade etti.

“SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA SIKINTI YAŞANMIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Aziz milletim, corona virüsü salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir seyir izleyerek süren bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

* Vatandaşlarımızın aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için ilave adımlar da açıyoruz. Bu çerçevede sağlık uygulama tebliğ listesinde olan işlemlerin tamamı için %10 ile %20 oranında tıbbi malzeme fiyatlarında ise %10 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Ayrıca toplamda 115 bin vatandaşımızı ilgilendiren diyaliz hizmetlerinin bedelini %20 artırdık. Yine 34 bin vatandaşımız faydalandı.

* Çölyak tedavisinin ödeme tutarında şimdi %25 ve ağustos ayından itibaren de ilave %25 artış yaptık. Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemize maliyeti 7 milyar TL'yi geçen bu düzenlemeleri milletimize ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.

* Ayrıca hem salgın dönemini hem Ramazan ayını gözeterek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere başlattığımız patates ve soğan dağıtımlarında 103 bin tonu geride bıraktık.

“TEDBİRLERİN NETİCELERİNİ YAVAŞ YAVAŞ ALMAYA BAŞLADIK”

* Diğer yandan artan vaka ve vefat sayıları bizi Ramazan ayı ile birlikte tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı. Bu tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Bugün kabine toplantımızın salgınla ilgili son gelişmeler bölümünde enine boyuna değerlendirmesini yaptık.

* Amacımız tedbirlerin temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeden vatandaşlarımızın hayatlarını en az etkileyecek şekilde uygulanmasını, vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin artırılması kaçınılmaz hale gelmektedir.

“VAKA SAYILARIMIZI 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ”

* Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımlar atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şart.

* Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Turizmden ticarete ve eğitime kadar ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmeniz kaçınılmaz olacak hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için önümüzdeki günlerde hep birlikte biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.

* Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum, özel hastanelerde yoğun bakım hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler oluyor. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse failleri hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

* Çünkü bunların yaptırımı var. Salgın başladığından beri ekipleri ile birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini de vermek istiyorum.

“TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ”

* Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlerimiz şu şekilde olacak: 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

* Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

* Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecektir.

* Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

SINAVLAR ERTELENDİ

* Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak ana okul, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

* Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacak. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebilecektir.

* Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bu durumdan çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçlar verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir.

* İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını bayram sonrası hep birlikte sağlıklı huzurlu ve mutlu müreffeh günlere ulaşarak alacağız.