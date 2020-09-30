Takip etti, tacizde bulundu, kıyafetlerini yırttı, tekme-tokat dövdü!

Olay, geçen perşembe günü İzmir’in Buca ilçesinde yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi evine dönerken Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde bir kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Takip eden kişi çevrede kimsenin olmadığı anda da Tutka’nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Genç kadının tepki göstermesi üzerine ikili arasında arbede yaşandı.

Umut Çoğalan’ın Dilan Tutka’yı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. (FOTO: DHA)

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Tacizci tarafından tekme tokat dövülen Dilan Tutka‘yı, çığlıkları duyan vatandaşlar kurtardı. Tutka ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırılırken, adının Umut Çoğalan olduğu belirlenen saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. 26 yaşındaki kadını takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Umut Çoğalan, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Cezaevine konan tacizci saldırganın en ağır cezayı almasını isteyen Dilan Tutka, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Saat 17.30 gibi marketten yoğurt almış eve dönüyordum. Telefonda arkadaşımla konuşuyordum. Beyaz tişörtlü birinin arkamda yürüdüğünü fark ettim. Bir süre sonra da takip ettiğini anladım. Emin olmak için karşı caddeye geçtim. O da geçti. Sürekli arkaya dönüp bakıyordum. Toprak yola geçince çok yaklaştığını hissettim.

(FOTO: DHA)

ELBİSELERİMİ YIRTMAYA ÇALIŞTI

* Dönüp rahatsız olduğumu söyleyerek, “Önden yürür müsünüz?” dedim, “Hayır” cevabını aldım. “O zaman ben biraz ilerleyeceğim siz öyle yürüyün” dedim. Kabul etti. Birkaç adım attıktan sonra bir anda ellerini eteğimden içeri sokarak beni taciz etti. Elbiselerimi yırtmaya çalıştı. Can havliyle bağırıp vurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Yere düştük. Hem dövüp hem taciz ediyordu. Elinden kurtulmaya gücüm yetmedi. Bağırmamı duyanlar geldi. Gelenlere ablası olduğumu ve ben yere düşerken kaldırdığını söyledi.

ARKAMDAN BİRİ YÜRÜYÜNCE KORKUYORUM

* O an beni öldürmediğine şükrediyorum. Çünkü bir taş alıp kafama da vurabilirdi. Hayatta olduğum için şükrediyorum. İçeriden çıkar diye korkuyorum. Sürekli adres değiştirecek durumda değilim. İlk gece odama girdim ve uyuyamadım. Yaşanan olay gözümün önünden gitmedi. Yolda yürürken sürekli tedirginim. Arkamdan biri yürüyünce korkuyorum. Geceleri annemle aynı odada uyuyorum.

(FOTO: DHA)

TECAVÜZE UĞRAYABİLİRDİM

* Yaşadığım olay nedeniyle işe gidemiyorum. Böyle insanların en ağır cezayı alması gerekiyor ki, bir daha aynı şeyler yaşanmasın. Gündüz vakti ben böyle bir olay yaşadım. Kamera sistemlerinin genişletilmesi gerekiyor. Tecavüze uğrayabilirdim, öldürülebilirdim. Psikolojik destek alacağım. Bu durum ne kadar sürer bilmiyorum ama dışarıya çıkarken korkuyorum. (DHA)