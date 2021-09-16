Survivor kadrosu şekillenmeye başladı

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Survivor yarışma programı, yeni sezonda All Star olarak izleyici ile buluşacak. Yavaş yavaş kadronun belirlediği yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil oldu.

Survivor kadrosu şekillenmeye başladı
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 TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin kadrosu oluşmaya başlıyor. Eski sezon yarışmacılarından oluşacak olan kadrodaki ilk yarışmacı Survivor 2020'nin ikincisi Barış Murat Yağcı oldu.

KADIN YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Kalaycıoğlu henüz iddia için bir açıklama yapmazken iki yarışmacının daha adı anılmaya başlandı.

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star kadrosunda yer alacak.

Bir çok yarışmacının Acun Ilıcalı'yı arayarak "Beni de alın. Katılmayı çok istiyorum" diyerek baskı kurmaya başladı. 

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