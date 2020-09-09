Suriye’de görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Suriye’de İdlib harekât bölgesinde görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan'ın Çanakkale’de yaşayan annesine acı haberi bildirdi. Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşine ise, acı haberi Vali Ömer Seymenoğlu verdi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

* Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan

2019’DA GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.