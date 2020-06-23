Sular altında kalan evde nefesi hortumla aldı

Sağanak yağışla derenin taştığı Esenyurt'ta mucize bir kurtuluş yaşandı. Su basan bodrum katta mahsur kalan kişi elini dışarı çıkararak yardım istedi. Kişinin elini gören vatandaşlar hortum uzatarak mahsur kalan kişinin nefes almasını sağladı. Ardından kovalarla su temizlenerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.