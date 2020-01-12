Sleepod isimli uyku kapsülleri hizmete alındı

İstanbul Havalimanı’nda uçaklarını bekleyen yolcular için, 'İGA Sleepod' adlı uyku kapsülü modelini devreye soktu. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayacak.

6 Nisan 2019’da tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, her gün konuk ettiği binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha başlattı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun artırılması için dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod adlı uyku kapsülü hizmetini başlattı.

SAATİ 9 EURO

Kapsüller yolcular tarafından saati 9 euro'ya kiralanacak. Hijyen konusu ön planda olduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar bedava olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ilave hizmet istemesi durumunda ise 2 euro daha para alınacak. Kullanılan malzemeler ise yetkili personeller tarafından her kullanımın ardından kuru temizlemeye yollanacak.

Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edildi. Kabinlerin içinde USB girişi ve priz var. Yolcular bu şekilde cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek ya da şarj edecek.

Uyku kabininin alt bölümünde ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir bölme bulunuyor.