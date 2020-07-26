Selçuk’tan okulların açılmasıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını belirtti.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Van-Çaldıran’dan Elanur kitabını almış. Teşekkür ediyor. Çok mutlu oldum. Şu anda yapması gerekeni yapıyor.

* Bugün 2. sınıf öğrencisi bir çocuk geldi yanıma, diyor ki “Okullar açılacak mı öğretmenim, ona göre şey yapıcam…” “Ona göre ne yapacaksın?” dedim ve gülümsedim. “Hiiiiç…” diyor.

* Bu durum, anne baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik hâlinin yansıması. Yaz tatili bitti mi? Hayır.

* Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla, meraklarımızla; belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz.

* Bu çocukların şu anki meselesi “Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?” olmalı.

* O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz: “Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar.”