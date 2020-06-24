Sarıalioğlu: İstanbul'da yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı

Corona Virüs salgınına ilişkin vaka ve ölüm sayısına ilişkin peş peşe kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, İstanbul’daki yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğunu söyledi. Sarıalioğlu'nun açıklamasına benzer açıklamalar ülke genelindeki hastanelerden de geliyor. Türkiye’deki hastanelerde toplam 42 bini aşkın yoğun bakım yatağı olduğu biliniyor.

'CORONA ViRÜS TESPİT EDİLENLER EVLERİNE GÖNDERİLİYOR'

Sarıalioğlu, İstanbul’daki yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğunu ve bundan dolayı yeni teşhis konmuş koronavirüs hastalarını bu hastanelere yatıramıyorlar. Bu hastaların reçetelerini yazarak kendilerini karantinaya almalarını söylüyorlar. iddiasında bulundu

İstanbul’da dört eczacıya koronavirüs teşhisi kondu. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, bunun sebebinin İstanbul’daki kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolu olması ve koronavirüs teşhisi konulan hastaların reçete yazılarak eczanelere gönderilmesi olduğunu söyledi.

İstanbul'da yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı

Medyascope’de yer alan habere göre; Koronavirüs nedeniyle hem Türkiye’de hem de dünyada sağlık çalışanları risk altında. Hastanelerde görev yapan doktor ve hemşirelerin yanı sıra bugün itibarıyla İstanbul’da dört eczacının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan eczacılar, şu anda kendilerini karantina almış vaziyette evlerindeler.

“YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TAMAMEN DOLU ŞU ANDA VE BUNDAN DOLAYI…”

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, eczacıların karşı karşıya oldukları riski şöyle anlattı: “İstanbul’da kamu hastanelerinin yoğun bakım üniteleri tamamen dolu şu anda ve bundan dolayı yeni teşhis konmuş koronavirüs hastalarını bu hastanelere yatıramıyorlar. Bu hastaların reçetelerini yazarak kendilerini karantinaya almalarını söylüyorlar. Koronavirüs teşhisi konmuş bu hastalar da eczanelere geliyorlar. Bunun akabinde de eczane eczane dolaşıp virüs bulaştırıyorlar.”