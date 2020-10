Sağlık personelinin izinleri durduruldu, istifaları kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.



Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.



Bu kapsamda, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerek merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınarak teşkilat ve kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

Gelinen süreçte kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanan personel eliyle yürütülebilmesini teminen bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan genelgeye göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.



5434 sayılı kanunun 40. maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak, bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.



Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılarak işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek.



Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.



Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecek.



Kamu sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlıkça zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen re'sen personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.



Yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Halihazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel, mezkur izinlerini kullanmaya devam edecek.



Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik tedbirli kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanların yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacak.



657 sayılı kanunun 103. maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanda kullandırılacak.



Personele, 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazının birinci maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecek.



Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı kanunun 77.ve 78. maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ile ilgili kanuna göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak olup bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecek.



Hamile personele, hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.