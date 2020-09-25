Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 25 Eylül Cuma gününün corona virüsü verilerine göre 73 kişi hayatını kaybederken bin 665 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
banner23

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 25 Eylül Cuma gününe ait günlü yeni koronavirüs verilerini açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858, ağır hasta sayısı 1601 oldu.

1318 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6'ya geriledi.

Bakan Koca paylaştığı mesajında; "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

.

YORUM EKLE
Gönder

banner19

banner1

banner3

banner18