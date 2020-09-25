Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 25 Eylül Cuma gününe ait günlü yeni koronavirüs verilerini açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858, ağır hasta sayısı 1601 oldu.

1318 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6'ya geriledi.

Bakan Koca paylaştığı mesajında; "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.