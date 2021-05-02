Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 1 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugünkü tabloda 242 bin 194 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 615 kişiyle birlikte toplam 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi.

373 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 373 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 40 bin 504’e yükseldi.

Bugün iyileşen 81 bin 302 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 405 bin 199’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 525 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2 olarak duyuruldu.

DÜN 394 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Nisan verilerine göre, 265 bin 287 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 673 hastayla birlikte 31 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti. 394 kişi hayatını kaybederken 68 bin 183 kişi de sağlığına kavuşmuştu.