Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 5 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 216 bin 156 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 250 bin 625’e ulaştı.

6 BİN 126 YENİ VAKA

Semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594’e çıktı. Can kaybı da 92 artarak 48 bin 68’e yükseldi.

1147 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 7 bin 161 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 147 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 4 Haziran verilerine göre, 224 bin 681 test yapılırken semptom gösteren 552 hastayla birlikte 6 bin 169 yeni vaka tespit edilmişti. 94 kişi hayatını kaybederken 7 bin 617 kişi de sağlığına kavuşmuştu.