Sağlık Bakanlığı 9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

HAKKARİ ÖRNEK OLSUN

Koca aşılama oranı düşük olan illere uyarıda bulundu. Koca, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van'la Şırnak'tan %75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.