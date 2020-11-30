Sağlık Bakanlığı 30 Kasım corona virüsü verilerini açıkladı! Vefat sayısında rekor yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 188 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 746’ya yükseldi.

Öte yandan bugün 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük vefat sayısında yeni bir rekor kırıldı.

VAKA SAYISI ARTIŞTA

Bugün toplam 176 bin 656 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 514 kişiyle birlikte toplam 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam hasta sayısı 500 bin 865 oldu.

Bugün iyileşen 4 bin 485 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 727’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 190 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 olarak duyuruldu.

“DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYAÇ VAR”

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.”