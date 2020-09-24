Sağlık Bakanlığı 24 Eylül corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 113 bin 317 testle birlikte toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687’ye ulaştı.

Bugün bin 721 vaka tespit edildi, vaka sayısı 309 bin 790’a çıktı. Can kaybı da 74 artarak 7 bin 785’e yükseldi.

Bin 241 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 271 bin 964’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.6 ağır hasta sayısı da bin 573 oldu.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım” dedi.