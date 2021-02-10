Sağlık Bakanlığı 10 Şubat korona virüs vaka sayısı ve tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli bir şekilde paylaşılan korona virüs vaka sayısı ve tablosu açıklandı. Tedbirlerin bir nebze düşme eğilimine sebep olduğu korona virüs pandemisi hala Türkiye'de ve dünyada ciddi bir seviyede etkisini gösteriyor. Dünyada yüz milyonlarca insana bulaşan korona virüs nedeniyle yer kürede 2 buçuk milyona yakın insan hayatını kaybetti. Son dakika verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.