Sağlık Bakanlığı 10 Şubat korona virüs vaka sayısı ve tablosunu açıkladı!

2019 yılında ilk olarak dünyanın gündemine giren Korona virüsün çıkış noktası olarak Çin'in Vuhan kenti gösteriliyor. Bilim insanları mutasyona uğrayan virüsle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan Kovid 19 aşısının da giderek dünya genelinde yayıldığı biliniyor. Ülkemiz de bir süredir sağlık çalışanlarından başlayarak vatandaşlarına korona aşılamasında bulunuyor.
SON DAKİKA: 10 ŞUBAT KORONA VERİLERİ!
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka sayılarını gün gün açıklamayı sürdürüyor. İşte 10 Şubat 2021 korona virüs vaka sayısı ve korona tablosu!
Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.