Sağlık Bakanı Koca günlük corona virüsü tablosunu açıkladı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre, bugün yapılan 40 bin 943 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67’ye ulaştı.

Bugün tespit edilen 918 vakayla birlikte toplam vaka sayısı, 218 bin 717’ye çıktı. Yine bugün 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 475’e yükseldi.

Verilere göre, bugün bin 179 hasta, toplamda ise 201 bin 13 kişi iyileşti. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 231, toplam entübe hasta sayısı da 394 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL AÇIKLANDI

Güncel corona verilerini duyuran Bakan Koca, son üç günde en çok ve en az vaka görülen illeri de açıkladı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı.

* Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır.

* En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.

DÜN 18 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Bakan Koca, 17 Temmuz’da 926 vakanın tespit edildiğini, 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.