Rize'de çay bahçesinde tehlike uyarısı! 2 metrelik yılan....

Rizenin Ardeşen ilçesinde çay bahçesine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Yılanın cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen üreticiler, sosyal medya üzerinden paylaşarak bölgede yılan tehlikesine karşı uyarıda bulundu..

Rize'de çay bahçesinde tehlike uyarısı! 2 metrelik yılan....
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İlçeye bağlı Şenyurt köyünde çay toplayan üreticiler, karşılarına çıkan yılan nedeniyle panik yaşadı. Yılanın bahçesinin içine doğru kaçarak çay toplayanların yanına yaklaşması üzerine bahçe sahibi, elindeki sopayla hayvana müdahale etti. Bahçe sahibi, bölgeden uzaklaştırmadığı 2 metre uzunluğundaki yılanı sopayla öldürmek zorunda kaldı..

Rize'de çay bahçesinde tehlike uyarısı! 2 metrelik yılan...

Çay hasadını tamamlayanlar, bahçeden ayrılırken, değneğin ucuyla tutulan yılan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan çay üreticileri, bölgede yılan tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 19:36
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