Rekor yardım toplandı...

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6,8büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı yaralarını sarıyor.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bölgeye giyecek ve teçhizat yardımında bulunuyor. AFAD da depremzedelere dektek olmak için bir yardım kampanyası başlattı.

AFAD yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada ''Bugün (27 Ocak) 16.15 itibariyle banka hesaplarında 24 milyon 324 TL, SMS sisteminde 26 milyon 576 bin 590 TL olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 TL toplandı'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgeye toplam 24bin 402 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı, 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildiği de belirtildi.

AFAD'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilirsimiz.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank’ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilirsiniz.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866

İşte Elazığ ve Malatya için bir olan Türkiye'den yardım görüntüleri...