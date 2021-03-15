Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi

Bursa'da bir radyoda dini konulu program yapan Hazım Özsu, yıllardır kendisini dinleyen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Özsu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin ise Özsu'nun evini cinayetten önce gözlediği görüldü.

Geçtiğimiz salı günü saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ablasıyla birlikte yaşayan ve bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu, evine gelen bir kişinin zili çalması üzerine kapıyı açmaya gitti. Özsu kapıyı açtığı sırada H.N. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunları yaralanan Özsu, içeri girip kapıyı kapattı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Hazım Özsu

AİLESİNİN ÇIKMAMASI İÇİN DİRENDİ

Silah sesini duyan ailesinin çıkmaması için direnen Özsu, daha sonra yere yığıldı. Özsu'nun göğsünden yaralandığını fark eden ailesi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özsu'yu ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi sevk etti. Özsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK PROBLEMLER YAŞIYORDU

Polis ekipleri, Özsu'yu öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile Özsu'nun evinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin H.N. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.N.'nin psikolojik problemleri olduğu ve bir yıldır yayınlarını dinlediği Özsu'ya bilendiği, cinayeti de bu yüzden işlediği ortaya çıktı. Öte yandan şüphelinin cinayeti işlemeden önce Özsu'nun evini gözlediği anlar ile cinayetten sonra kaçarak, olay yerinden uzaklaştığı anlar ise sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.