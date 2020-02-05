Pistten çıkan uçak parçalandı

İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. İçerisinde 177 yolcu bulunan uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.
Sabiha Gökçen'e olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
ULAŞTIRMA BAKANI: KAZADA CAN BAKANI YOK
Ulaştırma Bakanı Turhan, sert iniş yapan uçağın kırma uğradığını ve 177 yolcunun bulunduğu uçağın karıştığı kazada can kaybı olmadığını açıkladı.Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 19:04