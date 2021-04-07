Pilotumuz şehit oldu

Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi..

Pilotumuz şehit oldu
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde  askeri gösteri uçağının düşmesi sonucu pilot şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre; Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçağı saat 14.15'te düştü. 

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile askeri helikopterler gönderildi. Bölgede uçağın enkazına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada solo eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın şehit olduğu bildirildi.

Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçakları (ARŞİV)Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçakları (ARŞİV)

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Şehit olan Türk Yıldızları'na ait uçağın pilotu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı. 

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.

Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.''

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 15:27
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