‘Pes’ dedirten görüntüler…

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri merkez Demirtaş bölgesindeki kanal boyunca portatif alanların kumarhane olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine geçti. Aynı bölgede 3 farklı noktada kaçak olarak işletilen portatif kumarhanede işlem yapıldı.

“119 BİN LİRA CEZA”

Kaçak oyun oynayan 19 kişiye 23 bin 350 lira idari para cezası kesilirken, 38 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı 119 bin 700 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. Mekanlardaki kumar masalarında bulunan 2 bin 65 lira kumar paraya da el konuldu.

FOTO: İHA

“155’İ ARAYIN”

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini vatandaşların 155 ihbar imdat hattını aramalarını istedi. Öte yandan operasyon yapılan portatif kumarhanede şahıslardan bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, baskın sırasında kaçan O.K. isimli şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı. Sorgulamasında 3 ayrı yaralama suçundan arandığı tespit edilen O.K., cezaevine gönderildi. (İHA)