Pekin gümrüğünde Covid-19 alarmı...

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den Türkiye’ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.

Pekin gümrüğünde Covid-19 alarmı...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.

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