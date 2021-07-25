Para aldıkları halde talihsiz adamı öldürmüşler

İstanbul Pendik'te rehin tuttukları Afgan uyruklu şahsı istedikleri fidyeyi vermediği gerekçesiyle öldüren Pakistan uyruklu 4 şüpheliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Afgan uyruklu kişilerin, yurt dışına gidebilmek için şüphelilerle tanıştığı belirlendi. Ayrıca mağdurları kaçırarak günlerce rehin tutup işkence eden katil zanlıları, öldürdükleri Raşid Muhammet'in ağabeyinden 5 telefon, 6 bin euro ve 2 bin 500 TL fidye aldıkları ortaya çıktı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Ova Çıkmazı sokakta meydana gelen olayda, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 5 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı.

GÜNLERCE İŞKENCE ETTİLER

Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslardan para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 5 kişiden 4'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam etti. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktüler.

Polisin her yerde aradığı 4 katil zanlısı

DİĞER MAĞDURLARIN İHBARIYLA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatırken, korkunç olayın detayları ortaya çıktı.

YURT DIŞINA GİTMEK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu 5 kişi yurt dışına gitmek için biriyle anlaştı. Afganlar, Bağcılar'da buluştukları 2 kişi tarafından kaçırılarak Pendik'te bulunan ormanlık alana götürüldü. Afgan uyruklu kişilerden haber alamayan arkadaşları, 15 Temmuz'da polis merkezine giderek arkadaşlarının kayıp olduğunu söyledi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Arama izniyle Pendik'te bulunan evde arama yapan polisler, evin bahçesinde maktul Raşid Muhammet'in cesedini üzerine beton dökülmüş halde buldu.

ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN AĞABEYİNDEN FİDYE ALMIŞLAR

Öte yandan şüpheli şahısların, rehin tutup işkence ettikleri ve istedikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle öldürdükleri Raşid Muhammet'in yurt dışında ikamet eden ağabeyinden 5 telefon, 6000 euro ve 2 bin 500 TL fidye aldıkları ortaya çıktı.