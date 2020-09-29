Özel hastanenin vicdansızlığına soruşturma: Vicdanınız batsın sizin.

Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesi’nin önünde fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

“HASTANE DIŞINDA, MÜDAHALE EDEMEYİZ”

Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. İddiaya göre hastane personeli, Duru hastane içinde olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi.

Vatandaşlar cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Duru hayatını kaybetti.

Foto: İHA / Kocaeli’de 60 yaşındaki Sebahattin Duru hastane kapsında can çekişerek öldü.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“SAMSUNDAN DÖNERKEN RAHATSIZLANMIŞ”

1994 yılında Tunceli'de karakol çatışmasında şehit düşen Mevlüt Duru’nun kardeşi olduğu öğrenilen Sebahattin Duru’nun oğlu ise hastaneye tepki gösterdi. Babasının hastane önünde can çekişerek ölmesi sonrası yaşadığı acıyı dile getiren 23 yaşındaki Samet Duru, babasının Samsun'dan dönerken Merkez Hastanesi'nin önünde rahatsızlanarak yere düştüğünü söyledi.

“SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM”

Olayın kayıt altına alındığı videoda 3-4 kişinin hastane çalışanlarını çağırdığını söyleyen Duru, hastaneden şikayetçi olacağını kaydetti. Duru o anlarda yaşananları şöyle anlattı:

* Çalışanlar hiç kale almıyorlar. Güvenlik de hiç onlarla alakalı hiçbir şey yapmıyor. Sonradan 112'den ambulans geliyor hastanenin kapısına.

* Sonra ambulansa biniyor. 10 metre ambulans gidiyor ve acilden girişi yapılıyor. 10 metre ambulans gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Yarım saat geçmiş.

Rapora da ilkten 400-500 metre ileride et balık kurumunun karşısında düşüp kalıyor. Orada vatandaşlar 112 ambulansı arıyor. Ambulans Merkez Hastanesi'ne götürüyor. Orada tüm müdahalelere rağmen öldü diyorlar.

* Öğleden sonra sosyal medyaya bir video düştü. Videodan sonra ben Merkez Hastanesi çalışanlarından ve yöneticilerinden sonuna kadar şikayetçiyim.

Foto: İHA / Sabahattin Duru’nun oğlu hastane yönetimi ve personelinin babasının ölümü ile ilgili kendisine yalan söylediğini dile getirdi.

“BABAM ŞEHİT KARDEŞİ”

Babasının ölümünü sabah kapısına gelen polislerden öğrendiğini aktaran Duru sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sabah 09.30-10.00 sıralarında bir tane polis otosu geldi. Beni aldılar. Polis karakoluna gittik. Orada ‘baban yolda gelirken yere düştü Merkez Hastanesi'nde yatıyor’ dediler.

* Beni oradan Merkez Hastanesi'ne aldılar. Sonradan yukarıya çıkmak istedim. Polisler sakinleştirdi. Sağlık çalışanları geldi. Babanız tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık dediler. Bende şok oldum, inanamadım açıkçası.

* Sonradan bana sakinleştirici verdiler. Sonra morga indirdiler. Babam olup olmadığını onaylamak için. Babam olduğu çıktı maalesef.

* Ben şok oldum. Hastanenin kapısında. Ben olsam ben elimden geleni yaparım. Doktor olayım sonuna kadar giderim.

“BİR DOKTOR ELİNİ DEĞDİRSE İÇİM BU KADAR SIZLAMAZ”

Hastanenin önünden dahi geçemeyecek durumda olduğunu dile getiren Duru sözlerini şöyle noktaladı:

* Güvenlik kameralarını bize göstermiyorlar. Ben videonun tamamını istiyorum. Babam kavga mı etti, ne oldu. Bilen yok ve kanlar akıyor. Sonuçta ölüm belli Merkez Hastanesi çalışanlarının ve idari binanın hatası.

* Ölebilir. Bir doktor elini değdirse hiçbir şey demeyeceğim. Ölüme çare yok. İçim bu kadar sızlamayacak. Eğer bir dokunsa tamam bitti.

* Doktor camdan bakıyor, orası boydan boya cam. Duvar değil. Yani göz görüyor. Güvenlik kameraları da var. Hatta oranın güvenliği de ihbar edebilirdi.

* Ona rağmen beni kandırdılar. Öğleden sonra duydum videoyu ve şok oldum. Hatta polis merkezinde de yanlış ifade var. (İHA)