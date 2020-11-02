Otobüse çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyol’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.