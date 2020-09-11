Otel odasında kabusu yaşadı! Gece yarısı uyandığında....

Kamişli 221 nolu odasında gece 03.00'te uyandığında yatağının başucunda oturup, kendisini izleyen bir erkek olduğunu gördü. Kardelen Kamişli'nin şikâyeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamişli'nin odasına giren ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Seyit Muhammed Sarı'nın kamuda çalıştığı öğrenilirken ifadesinde, 'alkolü olduğunu, çoğu şeyi hatırlamadığını, yanlışlıkla odaya girmiş olabileceğini, kimseyi taciz etmek, zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını' söylediği öğrenildi. Seyit Muhammed Sarı'nın Kamişli'nin iki yan odasındaki 223 nolu odayı kiraladığı belirlendi. Kamişli'nin iddiası üzerine gece otele giden polis ekipleriyle ilgili de idari işlem başlatıldı.

Kardelen Kamişli, yaşadığı korkunç geceyi Hürriyet'e anlattı: "Yaşadıklarıma hâlâ inanamıyorum, şoktayım. Gecenin bir saatinde uykudan gözünüzü açtığınızda yatağınızda oturan birini görüyorsunuz. Dondum, kalakaldım.

'NASIL ODAYA GİREBİLDİ'

Birkaç dakika sonra kendime gelebildim ve tepki vermeye başladım. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Odaya kartla giriliyor, nasıl oluyor da kapıyı açıp odama girebiliyor? Korku dolu bir gece yaşarken, odama giren şahısta, gelen polis ekibi de yaşanılan olay normalmiş gibi davrandılar. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım."

Carmine Otel sahibi Gökhan Algül ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Maalesef böyle üzücü bir olay yaşanmış. Hem kızın kendisini, hem babasını arayıp özür diledim. Yaptığımız incelemede kaldığı oda başka bir kart tarafından açılmamış, kapıda zorlama yok.

'KAMERALAR ARIZALI'

Kapılarımızın arkasında zincir ve sürgü de var. Bu şahıs odaya nasıl girmiş? İnanın biz de bilmiyoruz. Otel girişinde, lobi bölümünde kameralarımız var. Ancak katlarda kameralarımız arızalıydı" dedi.

Seyit Muhammed Sarı, Kardelen Kamişli'nin odasına girmeden önce resepsiyonda böyle görüntülendi.

"İÇİP GİDECEĞİM"

Seyit Muhammed Sarı

Kardelen Kamişli, Kırıkkale'de kaldığı Hotel Carmine'de başından geçenleri sosyal medyada da paylaştı. Çok fazla kişi tarafından paylaşılan ve ses getiren paylaşımlarda Kamişli şu iddialarda bulundu:

"Saat 02.40 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım, görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Anın şoku ve korkusuyla 'Sen kimsin, burada ne işin var?' diye bağırdım. Bu kişi bana 'Sen Nurbanu'nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım' dedi. 'Nurbanu kim? Çık git odamdan' diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça 'Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim' dedi. 'Defol git!' diye bağırdığım sırada hâlâ yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunlar yaşandığı sırada korkudan hareket edemedim, ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evrileceğini düşünüp, hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi telefona uzattım. Telefona yöneldiğimi görünce kolumdan tutmaya yeltendi, kolumu çektim ve resepsiyonu aradım.

'RÜYA GÖRMÜŞ OLABİLİRSİNİZ'

Görevliyi arayınca odamdan kaçarak uzaklaştı. Resepsiyon görevlisine olayı kapı eşiğinde anlattıktan ve görevli gittikten saniyeler sonra kapım tekrar çalındı. Görevlinin tekrar geldiğini düşünerek kapıyı açtım. Odamdan çıkmadan sağ ve sol koridor devamına baktığımda kolon arkasından sessiz ol anlamında 'Şşt' işareti yapan bu adamı tekrar gördüm. Kapımı kilitledim, polisi aradım. 155'i aradığımda 'Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?' sorusu ile karşılaştım. Emin olduğumu ve ekiplerin acilen 221 numaralı odaya gelmesini istedim. Şahsın bu süreçte odamın kapısını bir kez daha tıklatması üzerine odamdan çıkamadım ve bu korkuyla odamda hapis kaldım."

'NE BARIŞMASI MEMUR BEY'

Yaşadığı dehşetin devamını anlatan Kamişli, şöyle konuştu: "Lobiye inip resepsiyon görevlisinden görüntüleri izlemeyi istediğimde 'Polis götürmedi, arkadaşları parka götürdü' dedi. Bu kadar korku yaşatan ve ihbar ettiğim kişinin ekip tarafından, şikâyetçi olup olmadığım sorulmadan, bırakıp gidilmesi sinirlenmeme neden oldu. Ekipleri tekrar arayarak şahıs hakkında şikâyetçi olduğumu, gelip almalarını istedim.

'NE YAPTIĞINI BİLMİYOR'

Ekip geldiğinde şahsı alıp ekip aracına bindirdiler ve 'İn arabadan da barıştıralım sizi' diyerek şahsı arabadan indiren ekip amirine 'Ne barışması memur bey. Şikâyetçiyim şahıstan' dedim. Şahısla aynı araca bindirmeye çalışmaları üzerine kendi aracımla Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittim. Şahsın da 2 arkadaşı, 'Alkollü ne yaptığını bilmiyor, şikâyetçi olmayın' dedi. Emniyete verdiğim şikâyet tutanağı ve ifademin ötesinde bizzat kendim ayrı olarak Kırıkkale Adliye Sarayı'na giderek Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikâyet dilekçemi ulaştırdım."

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