Oltasına balık değil elektrik telleri takıldı... Sonu kötü bitti...

Oltasına balık değil elektrik telleri takıldı... Sonu kötü bitti...
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Ordu'da Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer (58), derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. 

Oltasını dereye fırlattığı sırada misinası elektrik tellerine takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 23:09
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