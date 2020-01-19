Olmaz denilen oldu... Metrobüs ile motosiklet çarpıştı...Ağır yaralılar var

Olmaz denilen oldu... Metrobüs ile motosiklet çarpıştı...Ağır yaralılar var
banner23

Mecidiyeköy ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsle, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BOZ 442 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metrobüste bulunan ve yaralanan yolculardan biri de hastanede tedavi altına alındı.

Metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, kazaya karışan metrobüsteki yolcular, diğer ulaşım araçlarına yönlendirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme...Türkiye'nin...
Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme...Türkiye'nin...
  1. Dünya

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort