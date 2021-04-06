Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
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Nusaybin'de öğretmenlik yaptığı iddia edilen Büşra T. isimli şahıs, sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımda bulunarak, "Artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı" diye yazdı. Şahsın bu paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı iddia edilen Büşra T. isimli bir öğretmen twitter hesabından ırkçı paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında Kürtçe'ye tahammül edemediğini belirten şahıs, "Artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

TEPKİ YAĞDI

Büşra T'nin paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Bunun üzerine Büşra T. hesabını korumaya aldı.

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