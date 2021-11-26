Müslüme Yağal'ın babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Müslüme Yağal, ailesi kırsal alanda çadır kurdukları sırasında kaybolmuştu. Küçük kızı arama çalışmalarında 9 gün boyunca bir gelişme yaşanmamış, 10'uncu günde ise olay yerine 7 km uzaklıkta ailenin bir komşusu küçük kızın cansız bedeni bulmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aileden 8 kişi gözaltına alınmıştı, 7 kişi serbest bırakılmıştı. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı.

DNA ÖRNEKLERİ BABASI İLE UYUMSUZ, DEDESİ İLE UYUMLU ÇIKTI

Hasan Yağal'ın tutuklanması akıllarda soru işareti yaratırken gerçek ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Müslüme'nin cansız bedeninden alınan DNA örneğinin annesi ile uyumlu, babasıyla ise uyumsuz çıktı. DNA analizinde ise Müslüme'den alınan örnek dedesi Hasan Yağal'dan alınan örnekle eşleşti. Böylece küçük kızın babasının dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi.

ŞOKE EDEN DEĞERLENDİRME

Öte yandan Eski Emniyet Müdürü Feramüz Erdin olaya ilişkin olarak, "Dede, cinayet şüphesiyle tutuklu değil. Dede Hasan Yağal daha önce aile içinde yaşanan tecavüz suçundan tutuklandı. Bu konuda bir şikayet ve delil olduğu için dede tutuklandı. Bu konu bir ensest ilişki ve konuyu daha fazla açmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.