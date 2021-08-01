Murat Kekilli yangın üzerinden provokasyona girişen Şirin Payzın'ın 'Yunanistan' paylaşımını hatırlattı: İkiyüzlü yalanlar...

Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde başlayan yangın felaketi ile mücadele ederken belli odaklar provokasyon peşinde koşmaya devam ediyor.

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımda bulundu.

YANGIN TÜRKİYE'DE OLUNCA BAŞKA YUNANİSTAN'DA OLUNCA BAŞKA

Payzın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yanan yerlere çökülecek mi? Göreceğiz..." şeklinde algılara oynayan bir paylaşım yaptı.

Payzın'ın algılara oynayan tweetine Sanatçı Murat Kekilli'den tokat gibi bir yanıt geldi.

Kekilli 2018 yılında Yunanistan'da çıkan yangın sonrası "Atina'daki yangın sadece Yunanistan'ın üzüntüsü değil hepimizin üzüntüsü. 70 den fazla kişi hayatını kaybetti :(( hala kayıp olanlar var. Çevre felaketi yaşanıyor. Yunanistan'ın acısı acımızdır" paylaşımını yapan Payzın'ın Türkiye ve Yunanistan'a karşı takındığı tavrı gözler önüne serdi.