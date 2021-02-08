Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Muharrem İnce CHP'den istifa etti
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Türkiye’de Cumhuriyetçi Halk Partisi üyesi Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa etti...

Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti ve “CHP artık bir tabeladan ibaret. Yolumu ayırıyorum” ifadelerine yer verdi. CHP Kurultayı’ndan sonra “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten İnce, CHP’den istifa eden 3 milletvekilinin yeni kuracağı partiye katılacağını, Meclis’te grup kuracak vekil sayısına ulaşacaklarını söyledi. 

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