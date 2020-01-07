Müdür Hanım vurgunu! ‘Aldım ama geri ödeyecektim’

Özel bir kolejin ilkokul şubesinin müdürü Zeynep K. öğrencilerin yüz binlerce lirasını kendisi için kullandı. İfadesinde suçlamaları reddetmeyen Zeynep K. savcı tarafından serbest bırakıldı.

İSTANBUL Halkalı’da, Zeynep K.’nın müdürlüğünü yaptığı koleje bir veli çocuğunu kaydettirdi. Ancak daha sonra özel sebeplerden dolayı kaydı iptal ettirdi. Kayıt için ödediği parayı da Zeynep K.’dan geri istedi. Zeynep K., telefonlara çıkmamaya başladı. Veli bunun üzerine kolejin genel merkezini arayarak yardım istedi. Şikâyet üzerine harekete geçen okul yönetimi de Zeynep K.’ya ulaşamadı. Kolejin genel merkezi okula bir denetleme ekibi gönderdi. İncelemede, kaydı iptal ettirilen öğrenci ile ilgili hiçbir tahsilat bulunamadı. Diğer öğrencilerin de neredeyse hiçbir tahsilat kaydı yapılmamıştı.

NAKDE ZORLUYORDU

Yönetimin velilerle yaptığı görüşmelere göre, Zeynep K.’nın velileri nakit ödemeye zorladığı ortaya çıktı. Kıyafet satışlarından aldığı paraları da yönetime bildirmemişti. Bazı öğrencilerden aldığı okul servis parasını da servis firmasına aktarmamıştı. Yapılan inceleme sonunda Zeynep K.’nın 300 bin TL okulu zarara uğrattığı ve velileri dolandırdığı belirlendi. Yapılan tespitler üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep K. dün öğle saatlerinde polis merkezine giderek şüpheli olarak ifade verdi. İfadesinde, para aldığını inkâr etmeyerek “Bir tanıdığımla ortak okul açmıştık. Ortağım batınca 180 bin TL kullanmak zorunda kaldım. Geri ödeyecektim” dediği öne sürüldü. Zeynep K., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.