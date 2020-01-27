Mucize gerçekleşmedi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.



İki kişi için devam eden çalışmalarda öğle saatlerinde bir noktaya yoğunlaşıldı. Ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, Twitter'dan ''Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor'' açıklamasını yaptı.



Böylece depremde can kaybı sayısı 41'e (Elazığ 37, Malatya 4) yükseldi. Üç gün boyunca fedakarca çalışan ekipler, toplamda 45 vatandaşı enkaz altından kurtardı.

Enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla AFAD koordinasyonundaki kurtarma çalışmalarına son verildi.