MSB: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam etmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Antalya Limanı'na döndüğünü, ​TSK tarafından; Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam edildiğini bildirdi.

Yunanistan tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapıldığını hatırlatan Aktop, şunları kaydetti:

"Bahse konu sahanın kısmen Türkiye Navtex servis sahası içine girmesi nedeniyle, Yunanistan tarafından yapılmış saha ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığınca, 1509/20 mesaj numarası ile denizcilerin emniyeti açısından yeniden yayınlanmıştır.

Belirtilen sahada Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir faaliyeti söz konusu değildir. ​Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. ​Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır."